E-Scooter-Fahrerin fährt 10-jährigen Jungen an und flüchtet

In Kornwestheim wurde ein Kind bei einem Unfall mit einem E-Scooter leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und einen Radfahrer, der dem Jungen aufhalf.

Nicole Töppke 26.07.2025 - 10:47 Uhr

Am Freitag, 25 Juli ereignete sich gegen 20 Uhr in der Hornbergstraße in Kornwestheim auf Höhe der Einmündung Schafbergstraße ein Unfall.