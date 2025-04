Einbrecher steigen in Seniorenheim ein – und lassen Wurst mitgehen

Unbekannte sind am Wochenende durch ein Küchenfenster in ein Seniorenheim in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eingestiegen. Dort plünderten sie den Kühlraum.

Julia Amrhein 14.04.2025 - 13:53 Uhr

Ein kurioser Diebstahl hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Seniorenheim in Kornwestheim abgespielt. Laut Polizei hatten es die Einbrecher nämlich auf ein eher spezielles Diebesgut abgesehen gehabt: Wurst.