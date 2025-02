Ein 28-Jähriger ist beim Überqueren der Lindenstraße in Kornwestheim von einer Unbekannten angehupt, angefahren und dann auch noch beleidigt worden.

Julia Amrhein 19.02.2025 - 15:59 Uhr

Ein 28-Jähriger ist am Dienstagmorgen in Kornwestheim von einer Unbekannten angefahren und beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 8 Uhr die Lindenstraße an der Kreuzung zur Straße „Am Sportplatz“ überqueren wollen. Dort stockte gerade der Verkehr, da ein Auto auf der Straße parkte, weshalb der 28-Jährige auf einen günstigen Moment wartete und dann loslief. Daraufhin wurde er jedoch von einer Unbekannten angehupt. Nachdem die Frau zu ihm gestikuliert hatte, fuhr sie schließlich los und streifte den Fußgänger.