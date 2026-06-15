Ein Unbekannter ist am Samstag mit entblößtem Geschlechtsteil in Kornwestheim unterwegs gewesen. Dabei kam er auch einer Jugendlichen entgegen, die den Mann bei der Polizei meldete.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Unbekannter ist am Samstagnachmittag mit entblößtem Geschlechtsteil in Kornwestheim unterwegs gewesen. Eine 13-Jährige erstattete schlussendlich Anzeige gegen den Mann. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 16.30 Uhr gemeinsam mit einer Freundin über die B27-Brücke in Richtung des Salamander-Stadtparks gelaufen, als ihnen der Exhibitionist entgegenkam.

 

Die Jugendliche erstattete im Nachgang gemeinsam mit ihrem Vater Anzeige gegen den Unbekannten. Der Mann soll am Tattag eine schwarze lange Hose getragen haben, aus der sein Gliedl heraushing. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter 07154/13130 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.