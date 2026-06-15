Ein Unbekannter ist am Samstag mit entblößtem Geschlechtsteil in Kornwestheim unterwegs gewesen. Dabei kam er auch einer Jugendlichen entgegen, die den Mann bei der Polizei meldete.

Julia Amrhein 15.06.2026 - 10:46 Uhr

Ein Unbekannter ist am Samstagnachmittag mit entblößtem Geschlechtsteil in Kornwestheim unterwegs gewesen. Eine 13-Jährige erstattete schlussendlich Anzeige gegen den Mann. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 16.30 Uhr gemeinsam mit einer Freundin über die B27-Brücke in Richtung des Salamander-Stadtparks gelaufen, als ihnen der Exhibitionist entgegenkam.