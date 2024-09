Mit schwäbischen Tapas und Pizza will er die Salamanderstadt erobern

Das Restaurant an der Jahnhalle in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) hat einen neuen Pächter. Patrick Seifert sieht Potenzial im Lokal. Vor allem eine bessere Beziehung zu den Sportlern stellt er in Aussicht. Nicht nur die Speisekarte bietet Besonderes.

Frank Ruppert 16.09.2024 - 16:03 Uhr

Noch herrscht gähnende Leere in Gastraum und Küche der ESG-Gaststätte in Kornwestheim. Die Stadt hatte nach dem Ende von „Kutschers Glück“ zu Beginn des Jahres nach einem neuen Pächter für das Restaurant bei der Jahnhalle gesucht und ist inzwischen fündig geworden. Von November an wird Patrick Seifert aus Wiernsheim (Enzkreis) das Lokal übernehmen.