Eine Polizeistreife wird auf ein Motorrad aufmerksam, das offenbar deutlich zu schnell auf der B27 unterwegs ist. Die Streife nimmt die Verfolgung auf.

Annika Mayer 19.07.2024 - 14:38 Uhr

Eine unbekannte Person auf einem Motorrad hat sich am Donnerstag gegen 23.30 Uhr eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei bemerkte auf der B27 / Stuttgarter Straße eine Person auf einem Motorrad der Marke Ducati. Diese fuhr mutmaßlich deutlich zu schnell in Richtung Kornwestheim. Die Polizeibeamten hätten sich daher zur Kontrolle der Person entschlossen. Diese erkannte jedoch offenbar die Kontrollabsicht der Streife, gab Gas und raste auf der B27 in Richtung Kornwestheim, wie die Polizei mitteilte.