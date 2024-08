So stellen sich Besucher wie Organisatoren ein Open-Air-Konzert vor: Strahlend blauer Himmel, angenehme Temperaturen, eine bestens aufgelegte Band und ein großes begeistertes Publikum aus der Region, das genau die Musik dargeboten bekommt, auf die es sich gefreut hatte.

Der Brunnen auf dem Marktplatz sorgt für Erfrischung

Die Warteschlangen vor den Essens- und Getränkeausgaben bilden Linien in der Geometrie des Marktplatzes. Direkt vor der Bühne stehen Tanz- und Mitsing-Fans dicht an dicht. Hinten sammeln sich Freunde und Bekannte, die sich vor allem unterhalten wollten, in lockeren Grüppchen. Im Kreis am Brunnenrand suchen andere Erfrischung. Und die konnte durchaus aus einer Dusche bestehen, wenn Kinder im Brunnenwasser begeistert herumrannten.

Der Marktplatz war gut gefüllt. /Peter Mann

An der Seite vor dem Haus der Musik und der Galerie im Kleihues-Bau hatten die unterschiedlichsten Food-Trucks Station gemacht. Da gab es sowohl Internationales wie Falafel, Quesadillas oder Asiatisches, aber natürlich auch Bratwurst mit Pommes oder Maultaschen in allerlei Variationen. Letztere wurden an einem echten Diner in der „rollenden Küche“ ausgegeben. Vor dem vollen Restaurant Applaus auf der anderen Marktplatz-Seite schätzten die Gäste an kleineren Tischen oder Biertischgarnituren besonders die Flammkuchen-Klassiker.

Fünf Konzerte in einer Woche

Die Band True Collins hat, wie auch die anderen Tribute-Bands in Johannes Leichtles Sommer-Konzerten mit Titeln aus den jeweiligen Ortsnamen und „…rockt“ innerhalb einer Woche ein recht strammes Programm zu absolvieren.

Die Band, die ansonsten vor allem viel in Norddeutschland unterwegs ist, spielt in dieser Woche jeden Abend woanders: außer in Kornwestheim auch noch in Sindelfingen, Eislingen, Bietigheim-Bissingen und in Leonberg. Zusammen mit einer verlängerten Auftrittsdauer von stolzen vier anstatt der sonst üblichen zwei Stunden auf einer oft heißen, windgeschützten Bühne ist das ein echter musikalischer Kraftakt.

Die True-Collins-Musiker hatten die Aufgabe, diese Zeit mit authentischer Musik zu füllen, anders gelöst als Rox! in der Woche davor. Die Roxette-Tribute-Band hatte die ersten 90 Minuten mit Titeln der 1980er und 1990er Jahre bestritten und dann im zweiten Programmteil Roxette-Hits in dichter Folge auf die Bühne gezaubert.

Spaß auf und vor der Bühne

Tom Ludwig, der Sänger mit dem samtigen Original-Phil-Collins-Timbre, und seine bestens koordiniert und spannungsvoll musizierenden Mitstreiter Ray Bildesheim, Jörg Feser, Ralf Oehmichen und Jasper Hanel spielten stattdessen die Hits ihres Vorbildes in einer Long-Version von jeweils fünf bis sechs Minuten. So konnte man – egal, wann man auf den Marktplatz kam – immer große Collins-Hits im authentischen Sound hören.

Direkt vor der Bühne wurde gefeiert, getanzt und mitgesungen. /Peter Mann

Besonders bei Titeln wie „In the air tonight“, die sich sehr langsam aufbauen, kam diese Art der Darbietung den Zuhörern sehr entgegen. Bei Liebes-Balladen wie „You’ll be in my heart“, das vielen aus dem Disney-Film „Tarzan“ bekannt ist, oder der romantischen Ballade „I can’t stop loving you“ schauten viele Zuhörer gar sehnsüchtig drein. „Wir haben echt Spaß auf der Bühne“, rief Tom Ludwig seinem Publikum zu. Für die Zuhörer galt das offenbar genauso.