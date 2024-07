Johannes Leichtle veranstaltet ab dem 30. Juli wieder „Kornwestheim rockt“. An fünf Dienstagen stehen kostenlose Konzerte mit Tribute-Bands in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) an. Welche Neuerungen gibt es und was zeichnet die Kornwestheimer aus?

Zum siebten Mal seit 2017 veranstaltet Johannes Leichtle mit seiner Firma Eventkartell ab 30. Juli wieder „Kornwestheim rockt“. Bis 27. August spielen jeden Dienstag ab 18 Uhr Tribute-Bands auf dem Marktplatz. Die Konzerte mit Musik von Roxette, Phil Collins, Led Zeppelin, Queen und den Beatles sind kostenlos.

Johannes Leichtle /Werner Waldner

Herr Leichtle, welche Neuerungen haben Sie in diesem Jahr für Kornwestheim im Gepäck?

Wir machen technisch in diesem Jahr einen Schritt nach vorne. Zum einen wird es eine neue Bühne geben. Die ist mobil und wird täglich an einem neuen Standort aufgebaut. Wir sind ja ein Wanderzirkus und auch in Bietigheim, Sindelfingen, Eislingen und Leonberg am Start. Außerdem haben wir mit der Firma Maiwald Eventtechnik einen neuen Partner. Der Sound wird also noch besser und auch die Lichtshow beeindruckender.

Welche inhaltlichen Neuerungen dürfen die Kornwestheimer erwarten?

Das gewohnte Konzept mit Tribute-Bands bleibt natürlich bestehen und auch, dass die Konzerte kostenlos sind. Wir haben ein paar neue Foodtrucks dabei und musikalisch starten wir mit Songs von Roxette. Auch die Queen-Tributeband ist neu – und erstmals werden in Kornwestheim auch Songs von Led Zeppelin zu hören sein.

Was unterscheidet das Kornwestheimer Publikum von den Zuhörern an anderen Standorten?

Überraschenderweise kommen in Kornwestheim sehr viele Zuschauer mit dem Fahrrad. Das ist natürlich gut, und wir freuen uns, wenn alle dann auch die dafür vorgesehenen Fahrradparkplätze nutzen.

Gibt es für Sie persönlich eine Zielvorgabe, was die Besucherzahlen angeht?

Wir wollen diese kostenlosen Konzerte trotz schwieriger Bedingungen weiter anbieten. Ich danke deshalb den Sponsoren und hoffe, dass die Zuschauer zahlreich kommen. In Kornwestheim lagen wir, abgesehen vom wettertechnisch katastrophalen vergangenen Jahr, im Schnitt immer bei 3000 Besucher pro Show, also 15 000 insgesamt. Toll wäre, wenn wir dieses Jahr 20 000 erreichen.