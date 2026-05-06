Kornwestheim Trotz Finanznot: 2,4 Millionen Euro für eine Straße
Um seine Innenstadt attraktiver zu machen, will Kornwestheim die zentrale Güterbahnhofstraße aufwerten lassen. Die Kosten dafür sind manchen aber zu hoch.
Um seine Innenstadt attraktiver zu machen, will Kornwestheim die zentrale Güterbahnhofstraße aufwerten lassen. Die Kosten dafür sind manchen aber zu hoch.
Die Kornwestheimer Güterbahnhofstraße soll nach Jahrzehnten der Diskussion nun endlich aufgewertet werden. Die 140 Meter zwischen Bahnhofsvorplatz und Bahnhofstraße sind ein zentraler Teil der Innenstadt, verkümmern aber seit Jahren.