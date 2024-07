In der Nacht auf Montag brach ein Unbekannter in Kornwestheim gleich mehrere Autos auf.

red 23.07.2024 - 11:34 Uhr

In der Nacht auf Montag öffnete laut der Polizei ein bislang unbekannter Täter in der Richthofenallee und der Baurstraße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) auf noch unbekannte Weise vier Autos und durchsuchte diese.