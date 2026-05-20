Kornwestheim Was sagt die Schule zur Debatte um Namensgeber Ernst Sigle?
Dass das Ernst-Sigle-Gymnasium in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) wohl bald umbenannt wird, beschäftigt auch den Rektor dort. Warum er froh über das Gutachten ist.
Dass das Ernst-Sigle-Gymnasium in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) wohl bald umbenannt wird, beschäftigt auch den Rektor dort. Warum er froh über das Gutachten ist.
Seit 65 Jahren trägt das Kornwestheimer Gymnasium den Namen Ernst Sigles, seit zehn Jahren ist Christoph Mühlthaler dort Rektor. Der Mittfünfziger verfolgt die aktuelle Entwicklung zur NS-Vergangenheit des Namensgebers genau: „Wir sind froh, dass das Thema jetzt angegangen wird“, sagt der Oberstudiendirektor.