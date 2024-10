Noch in diesem Jahr sollen die vorbereitetenden Arbeiten für ein neues Wohnhaus mit 46 Einheiten in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) beginnen. Die städtische Wohnbau mit ihrem neuen Geschäftsführer lässt sich das Projekt 10,5 Millionen Euro kosten.

Frank Ruppert 11.10.2024 - 11:20 Uhr

Mit einem Großprojekt führt sich der neue Geschäftsführer der Wohnbau Kornwestheim in seinem neuen Job ein. Seit Februar leitet Derya Kilinc die kommunale Wohnbau der Salamanderstadt und macht sich schnell daran, neuen Wohnraum zu schaffen. In der Poststraße, direkt neben dem neuen Standort der Wohnbau, die seit Oktober im ehemaligen Sabu-Gebäude in der Bahnhofstraße untergebracht ist, soll ein Haus mit 46 Wohnungen entstehen. Das kostet die Wohnbau rund 10,5 Millionen Euro.