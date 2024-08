Die fünf Konzerte der Reihe „Kornwestheim rockt!“ haben in diesem Jahr laut Veranstalter Johannes Leichtle gut 15 000 Menschen auf den Marktplatz in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) gelockt. Ob es 2025 weitergeht ist längst noch nicht sicher.

Die diesjährige Reihe „Kornwestheim rockt“ ging am Dienstag mit dem Auftritt einer Beatles-Tribute-Band zu Ende. Insgesamt fünf Konzerte mit Musik von Roxette, Phil Collins, Led Zeppelin, Queen und den Pilzköpfen aus Liverpool wurden seit dem 30. Juli auf dem Marktplatz geboten. Neben Sponsorenunterstützung ist der Verzehr vor Ort an Foodtrucks und Getränkeständen ein wichtiger Pfeiler für die Finanzierung der kostenlosen Konzerte.

Veranstalter Johannes Leichtle ist mit eben diesem Konzept diesen Sommer auch noch in Bietigheim, Sindelfingen, Eislingen und Leonberg am Start. Er schätzt, dass zu den Konzerten in Kornwestheim insgesamt rund 15 000 Besucher gekommen sind. „Das Wetter war gut, die Musik auch, aber wir hatten ein paar unerklärliche Schwankungen beim Besucherandrang“, so Leichtle.

Wenige Besucher bei Led Zeppelin

Vor allem die geringe Resonanz auf die Led-Zeppelin-Tribute-Band kann Leichtle auch immer noch nicht verstehen. „Die sind jedes Jahr mit ihrem größten Hit bei der Publikumsabstimmung im Radio vorne dabei“, so Leichtle. Dennoch habe das Konzert weniger Leute angezogen als erwartet. Am Können der Band habe es nicht gelegen, ist sich Leichtle sicher. Gut lief es dagegen an den Phil-Collins- sowie den Queen-Abenden. Insgesamt äußert sich der Veranstalter halbwegs zufrieden zum Fazit in Kornwestheim. War Kornwestheim immer so etwas wie das „Stiefkind“ unter den Standorten in den vergangenen Jahren, habe diesmal Sindelfingen die Rote Laterne erhalten.

Veranstalter Johannes Leichtle. Foto: Archiv/Werner Kuhnle

Das wirft die Frage auf, ob es auch im kommenden Jahr „Kornwestheim rockt“ geben wird. Leichtle möchte sich dazu noch nicht äußern. Erst werde nun intern alles ausgewertet und „dann machen wir einen Strich drunter“. Die Tendenz gehe dahin, auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder an einem Standort dienstags Konzerte zu veranstalten, ob dies in Kornwestheim ist, ist aber noch nicht klar. „Es ist alles noch offen“, sagt Leichtle. Für Kornwestheim spreche auf jeden Fall, dass es doch noch einen guten Sponsorenzuspruch gegeben habe. „Ohne das würde die Tendenz eher weg von Kornwestheim gehen“, so Leichtle ehrlich.