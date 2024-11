Schon vor tausenden Jahren lebten im jetzigen Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) Bauern. Das bestätigen neue Funde, die Archäologen an der Zügelstraße gemacht haben. Was sie sonst noch gefunden haben und wie es nun mit dem Baugebiet weiter geht.

Frank Ruppert 08.11.2024 - 11:58 Uhr

An der Zügelstraße am Nordrand von Kornwestheim sollen in einem Neubaugebiet Häuser für 300 bis 400 Menschen entstehen. Derzeit sieht man am Rand des Gebiets „Nördlich Zügelstraße“ schon Aushubberge. Die Bebauung hat aber noch längst nicht begonnen.