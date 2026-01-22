Kornwestheimer Darsteller Vom Pförtner zum König: „Ich habe ein knetbares Gesicht“
Thomas Sohsna aus Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) schlüpfte vor 20 Jahren in die Rolle des württembergischen Königs. Wie es dazu kam und was er vom Original hält.
Thomas Sohsna war einst König, die Massen jubelten ihm zu und er genoss die Zeit im Rampenlicht. Wer den 72-jährigen Kornwestheimer heute sieht, würde wohl als letztes auf eine blaublütige Vergangenheit tippen. Sohsna lebt einfach und hat schon vor einiger Zeit die Krone an den Nagel gehängt, nur die Perücke von damals besitzt er noch.