Seit 2023 gibt es den Stadtlauf in Kornwestheim nicht mehr. Die FDP will, dass die Stadt wenigstens die Kinderläufe künftig stemmt. Die winkt aber ab. Gibt es dennoch eine Lösung?
22.09.2025 - 10:30 Uhr
25 Mal gab es bis 2023 in Kornwestheim den Kornwestheimer Stadtlauf. Neben einem Rennen für Erwachsene standen dabei auch stets Kinderläufe auf dem Programm. Nun gab es einen Antrag im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats, der einen Vorschlag zum Wiederaufleben der beliebten Veranstaltung unterbreitete.