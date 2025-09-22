Seit 2023 gibt es den Stadtlauf in Kornwestheim nicht mehr. Die FDP will, dass die Stadt wenigstens die Kinderläufe künftig stemmt. Die winkt aber ab. Gibt es dennoch eine Lösung?

25 Mal gab es bis 2023 in Kornwestheim den Kornwestheimer Stadtlauf. Neben einem Rennen für Erwachsene standen dabei auch stets Kinderläufe auf dem Programm. Nun gab es einen Antrag im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats, der einen Vorschlag zum Wiederaufleben der beliebten Veranstaltung unterbreitete.

Veranstalter war bis 2023 die Skizunft Kornwestheim. Bei der 25. Auflage im Jahr 2023 gingen 900 Teilnehmende an den Start. Dennoch gab es seither keine weitere Ausgabe. Wie die FDP-Fraktion in ihrem Antrag ausführt, konnte der Verein wegen eines Mangels an Ehrenamtlichen die Veranstaltung nicht fortführen.

Da sollte nun die Stadt, genauer die Kindersportschule Kornwestheim, ins Spiel kommen. Die FDP hätte es gerne gesehen, wenn diese die Organisation übernommen hätte. Die Kindersportschule ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen zehn Sportvereinen und der Stadt Kornwestheim. Der Leiter, Stephen Perri, untersuchte, ob die Stadt die Veranstaltung künftig ausrichten kann.

FDP-Stadtrat Jens Bartmann setzt sich für einen Kinderlauf in Kornwestheim ein. Foto: Anne Rheingans

Mehr als 60 Ehrenamtliche seien nötig gewesen, die Veranstaltung – samt Läufen der Erwachsenen – zu veranstalten. Würde die Stadt dies tun, wäre ein großer Personalaufwand notwendig. Perri rechnet insgesamt mit Kosten zwischen 15 000 und 20 000 Euro.

„Das können wir uns angesichts der Haushaltslage nicht leisten“, sagte Oberbürgermeister Nico Lauxmann mit Blick auf die anstehenden Beratungen zum städtischen Budget. Man sehe daran auch, wie wichtig das Ehrenamt sei und welche Folgen es für die Stadtgemeinschaft habe, wenn sich weniger Menschen ehrenamtlich engagieren. „Wenn wir diese Veranstaltung übernehmen, können wir uns darauf einstellen, in den nächsten Jahren noch viele weitere Events schultern zu müssen“, so Lauxmann weiter. „Das können wir leider nicht leisten und es ist auch nicht unsere Aufgabe.“

Stadtrat Jens Bartmann von der FDP gab jedoch nicht so leicht auf und sprach sich abermals für den Erhalt der Tradition aus. Deshalb will der Leiter der Kindersportschule Perri nun auf den Stadtverband Sport zugehen, in dem sich die Sportvereine der Stadt organisieren. Perri will ausloten, ob sich auf diesem Weg ausreichend Ehrenamtliche finden lassen und der Kinderlauf 2026 doch stattfinden kann.