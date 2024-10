Seit Anfang Oktober ist das Alfred-Kercher-Sportbad in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) wegen defekter Fliesen im Schwimmerbecken geschlossen. Nun soll das Bad wieder öffnen, pünktlich zu einer Veranstaltung, die zur Jahreszeit passt.

Frank Ruppert 25.10.2024 - 15:21 Uhr

Im Alfred-Kercher-Sportbad in Kornwestheim wurden die Reparaturarbeiten an den Beckenfliesen abgeschlossen. Das Bad der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) öffnet wieder von Dienstag, 29. Oktober, an rechtzeitig zur Veranstaltung des Moonlight-Schwimmens. Das Event findet von 17 bis 0 Uhr statt und ist im regulären Eintrittspreis inbegriffen. Das Bad öffnet bereits um 6 Uhr.