Kornwestheimer Tage: „Das Leben spielt sich an diesem Wochenende unter freiem Himmel ab“

„Mir wurde gesagt, um diese Zeit sei in Kornwestheim immer schönes Wetter“, sagt Richard Gomer, der neue Bürgermeister von Eastleigh. Passend dazu hat er für seinen ersten, eineinhalbtägigen Kurztrip in die deutsche Partnerstadt ein weißes Poloshirt eingepackt und genießt mit seinem Partner Alexander die südliche Sonne. „Das Leben in Kornwestheim spielt sich an diesem Wochenende unter freiem Himmel ab“, ergänzt Oberbürgermeister Nico Lauxmann. Allerdings nicht, ohne zu gestehen, dass er am Freitagnachmittag beim Blick aus seinem Bürofenster ein wenig Bedenken gehabt habe angesichts des grauen Himmels und der Regenschauer.