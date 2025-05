Die Kornwestheimer Tage am 24. und 25. Mai werden diesmal so gut geschützt wie noch nie. Außerdem gibt es ein Public Viewing und wohl ein ganz besonderes Schmankerl für VfB-Fans.

Frank Ruppert 15.05.2025 - 20:00 Uhr

Nächste Woche steht wieder der Höhepunkt im Kalender vieler Kornwestheimer und Vereine in der Stadt an: die Kornwestheimer Tage. Auch in seiner dann 52. Ausgabe soll das von Ehrenamtlichen getragene Fest auf dem Marktplatz und dem angrenzenden Stadtpark am Wochenende des 24. und 25. Mai für ausgelassene Stimmung sorgen. Die Sicherheitsvorgaben sind in diesem Jahr jedoch so hoch wie noch nie.