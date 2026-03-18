Im Fall eines mutmaßlich korrupten Staatsanwalts verlangt die Anklagebehörde eine harte Strafe. Ihre Einschätzung des Angeklagten fällt deutlich aus.
18.03.2026 - 12:53 Uhr
Hannover - Im Prozess gegen einen wegen mutmaßlicher Geschäfte mit Drogenhändlern angeklagten Staatsanwalt aus Hannover hat die Anklagebehörde acht Jahre und sechs Monate Gefängnis gefordert. Der 40-Jährige habe dem Vertrauen in den Rechtsstaat schweren Schaden zugefügt, sagte der Anklagevertreter von der Staatsanwaltschaft Osnabrück in seinem Plädoyer am Landgericht Hannover.