Schmiergeldzahlungen in der Ukraine in Millionenhöhe unter Beteiligung von Ministern. Präsident Selenskyj will Konsequenzen ziehen. Kann er sich so aus dem Schussfeld nehmen?
12.11.2025 - 15:48 Uhr
Angesichts eines Korruptionsskandals im Energiesektor hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk zum Rücktritt aufgefordert. „Ich bitte die Parlamentsabgeordneten, diese Gesuche zu unterstützen“, sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Es sei eine Frage des Vertrauens, unterstrich er. Haluschtschenko war erst am Morgen durch Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko von seinen Aufgaben entbunden worden.