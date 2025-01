Kostas und Mohr und ihr Blick auf die Welt. Die Karikaturisten der Stuttgarter Zeitung haben eine ganz besondere Sicht auf die große Politik und die kleinen Phänomene. Mit spitzer Feder kommentieren Kostas Koufogiorgos, kurz Kostas, und Burkhard Mohr das politische Geschehen und die gesellschaftlichen Zustände - von der neuen Regierungsbildung über die außenpolitischen Beziehungen Deutschlands bis hin zu weltweiten Themen.

Kostas Koufogiorgos, kurz Kostas, ist Karikaturist und wurde 1972 in Arta, Griechenland geboren. Er studierte 1989 Wirtschaftswissenschaften an der Universität in Athen, begann zeitgleich als Karikaturist zu arbeiten und wurde seitdem mehrfach ausgezeichnet.

Burkhard Mohr ist Karikaturist und Bildhauer und wurde 1959 in Köln geboren. Auch seine Arbeiten wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.

