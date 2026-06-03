Drei Jahrzehnte hatte eine Forschungseinrichtung nicht geahnt, dass ihr eigentlich kostbarer Mondstaub gehört hätte. Nun sollte das Material wohl verhökert werden - und der Fall flog auf.
03.06.2026 - 13:57 Uhr
Prag - Die Familie einer Wissenschaftlerin in Tschechien muss kostbaren Mondstaub an die Akademie der Wissenschaften in Prag übergeben, den sie jahrzehntelang für sich behalten hatte. Aufgeflogen war das, als eine Exportgenehmigung als Kulturgut für das Material beantragt wurde, wohl um es im Ausland an Sammler zu verkaufen. Die Akademie klagte auf Herausgabe durch die Familie der früheren Mitarbeiterin und bekam nun vom Obersten Gericht recht.