Wird der Umbau des Energiesystems nicht so teuer wie befürchtet? Eine neue Studie im Auftrag der EnBW enthüllt massives Einsparpotenzial.

Jonas Schöll 02.04.2025 - 11:40 Uhr

Deutschland könnte drastisch Ausgaben beim Umbau des Energiesystems sparen. Das ergibt eine Studie der Energiemarktanalysten von Aurora Energy Research im Auftrag des Energiekonzerns EnBW. Ein Grund: Die Stromnachfrage steige weniger stark als von der Politik prognostiziert. Durch eine effizientere Umsetzung sowie einen bedarfsorientierten Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Stromnetze könnten in den nächsten 20 Jahren Kosten in Milliardenhöhe eingespart werden, ohne die Klimaziele zu gefährden, heißt es in der am Mittwoch vorgestellten Analyse. Dadurch könnten die Strompreise potenziell niedriger gehalten werden.