Wer in ein Pflegeheim zieht, muss einen großen Teil der Kosten für Pflege und Unterkunft selbst berappen. Im Südwesten geht das jeden Monat schnell in die Tausende.
22.01.2026 - 07:53 Uhr
Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen in Baden-Württemberg müssen immer mehr aus eigener Tasche bezahlen. Einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen zufolge mussten zum 1. Januar im Südwesten durchschnittlich 3.532 Euro im ersten Heimjahr überwiesen werden. Das waren fast 300 Euro mehr als ein Jahr zuvor, wie die der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Daten zeigen.