Dass ein Rundkurs für Räder und Roller Sinn ergibt, zweifelt niemand an. Doch darf eine klamme Stadt sich das leisten?

Thomas K. Slotwinski 29.05.2025 - 08:27 Uhr

All jene, die mit dem Begriff Pumptrack nicht allzu viel anfangen können, haben in absehbarer Zeit in Leonberg Gelegenheit, ihren Wissensstand greifbar aufzufrischen. Denn am südlichen Teil der alten Autobahntrasse entsteht eine solche Anlage, auf der Biker und Rollerfahrer auf Tempo kommen können, ohne großartig in die Pedale zu treten. Zielgruppe ist ein jüngeres Publikum. Der Baustart der etwa 100 Meter langen Strecke auf 650 Quadratmetern ist noch in diesem Jahr vorgesehen.