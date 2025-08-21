Kostenexplosion in der Pflege „Die Pflegeversicherung ist keine Erbenschutzversicherung“
Versicherte bei der Kranken- und Pflegeversicherung müssen sich auf weiter steigende Kosten einstellen, sagt Gesundheitsminister Manfred Lucha.
Die gesetzliche Krankenkasse könnte sofort um einen zweistelligen Milliardenbetrag entlastet werden, sagt Manfred Lucha (Grüne). Dazu müssten die Beiträge für Bürgergeldbezieher aus dem Steuertopf finanziert werden.