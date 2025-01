Der Gemeinderat in Ludwigsburg wollte am Mittwoch darüber abstimmen, den Südgarten im Blühenden Barock ganzjährig kostenfrei zugänglich zu machen. Die Entscheidung wurde nun aber verschoben – warum?

Frederik Herrmann 30.01.2025 - 13:59 Uhr

In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend reagierte die Stadtverwaltung in Ludwigsburg auf einen gemeinsamen Antrag der SPD-Fraktion und der Freien Wähler, die sich für eine dauerhafte Öffnung des Südgartens im Blühenden Barock einsetzen. Die Verwaltung lehnte den Vorschlag ab und sprach sich stattdessen für den Verzicht auf eine Öffnung aus.