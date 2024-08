Der Sommer, auf den wir in diesem Jahr etwas länger warten mussten, zeigt sich nochmal von seiner besten Seite. Damit uns nach Feierabend und am Wochenende nicht langweilig wird, haben wir ein paar schöne – und kostenlose (!) – Ideen für die letzten warmen Tage herausgesucht.

Sonnenstrahlen auf der Haut sind schon was Schönes – kein Wunder, dass die Stuttgarter:innen in Scharen nach draußen strömen, um die goldenen Spätsommer- beziehungsweise ersten Herbsttage richtig zu genießen. Wie das am besten geht? Keine Sorge, wir haben da ein paar Ideen gesammelt! Und das Beste: Alle von ihnen sind kostenlos, gratis, für umme!

Feiern im Spätsommer: Diese Open-Airs und Konzerte erwarten euch

Wer denkt, die Festival-Saison ist vorbei, hat sich getäuscht. Tatsächlich stehen nämlich noch einige Open-Air- und Music-Acts auf dem Plan: So dürfen sich zum Beispiel alle, die Lust auf Kunst und Musik haben, auf den 7. September freuen. An dem Tag findet das Predawn Festival in der Villa Berg statt. Veranstaltet wird es vom Stuttgarter Label Predawn Records, der Eintritt ist frei und auf dem Timetable stehen Künstlerinnen und Künstler, die sich Techno, Ambient und experimentellen Sounds verschrieben haben.

Und es geht weiter mit Musik: Am 8. September findet – zumindest für dieses Jahr – außerdem das letzte Bergkonzert statt. Mit freiem Eintritt und dem Blick über Stuttgart lockt hier das Open-Air am Schloss Solitude, auf der Bühne stehen das Wiener Indie-Hip-Hop-Trio Sharktank und das Surf-Pop-Duo Diplomatic Fun.

Last but not least: Wer Lust auf ein bisschen Entspannung hat, kann es sich am 15. September im Park der Villa Berg gemütlich machen. Dort gibt’s an dem Tag nämlich das kostenlose Picknick-Konzert mit Ami Warning und Michael Benjamin. Während sie mit Pop, Hip-Hop Groove und Soul-Klängen überzeugt, dürfen wir uns bei ihm auf Gitarre und Alternative-Indie-Sounds freuen.

Weiter geht’s: Noch mehr Events und Feste im September

Jeden ersten Freitag im Monat findet die Critical Mass statt – so auch am 6. September. Die Demo der etwas anderen Art ist kostenfrei und gleicht einer riesigen Rad-Tour durch die Stadt. Treffpunkt ist der Feuerseeplatz und in die Pedale getreten wird ab 18.30 Uhr.

Aber natürlich soll’s das damit noch nicht gewesen sein: Vom 12. bis zum 15. September veranstaltet die Rosenau nämlich das Feuerseefest, bei dem sich rund ums Wasser die Initiativen und Gastronom:innen aus dem Stuttgarter Westen versammeln. Die Open-Air-Bühne an der Johanneskirche und das Kinderprogramm machen die Sache rund. Der Eintritt ist frei.

Zeitgleich wird Stuttgarts Mitte auch wieder zum Experimentierraum für jugendliche Stadtkultur. Heißt so viel wie: Hier findet vom 12. September bis zum 5. Oktober jeden Donnerstag, Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr bei "Mein Schlossplatz" alles statt, was Kids, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Freude macht. Workshops, Bühnenprogramm, Wettbewerbe, Sport, Gaming und Musik – das genaue Programm für alle Neugierigen gibt’s hier.

Gemütlich schlendern: Outdoor-Flohmärkte im Herbst

Wer sich gerne mal wieder von Trödel und Co. inspirieren lassen und gemütlich über den einen oder anderen Flohmarkt spazieren möchte, hat in den nächsten Wochen noch ein paar Möglichkeiten zur Auswahl.

Am 7. September findet zum Beispiel der Marienplatzflohmarkt statt. Von 10 bis 17 Uhr gibt’s hier neben dem Schnickschnack und Firlefanz von Stuttgarter Dachböden auch Kunsthandwerk zu entdecken.

Außerdem wären da noch die Hofflohmärkte in Sillenbuch, Ostheim und Botnang: Hier öffnen die Hausbewohner:innen ihre Innenhöfe und Gärten ein paar Stunden lang für die Öffentlichkeit und laden die Stuttgarter:innen zum Stöbern ein. Lohnt sich auch, ohne etwas zu kaufen!

In Sillenbuch findet das Ganze am 14. September von 10 bis 16 Uhr statt, in Ostheim am 21. September, ebenfalls von 10 bis 16 Uhr. Botnang öffnet seine Tore ein wenig kürzer – und zwar am 21. September von 10 bis 14 Uhr.

Für alle, die alten Trödel lieben, ist auch der große Herbstflohmarkt in Stuttgart Mitte am 15. September mit Sicherheit ein Muss. Von 11 bis 18 Uhr werden hier an Ständen auf dem Schillerplatz, Karlsplatz und Marktplatz alle möglichen Dinge zum Verkauf angeboten – und dabei vielleicht der ein oder andere Schatz ergattert.

Sport im Freien: Hier könnt ihr umsonst aktiv werden

Gut, im Hochsommer kann das Sporteln im Freien ganz schön anstrengend sein. Umso besser wird’s jetzt, wenn die Temperaturen nicht mehr ganz so hoch sind. Und wer aktuell keine Lust auf Pumpen im Studio oder Schwitzen auf dem Laufband hat, kann noch bis Ende September das vielfältige Angebot von „Sport im Park“ nutzen. Ob Acro-Yoga, Beachvolleyball, Boxen, Parkour oder Zumba: Mehr als 80 Sport-Möglichkeiten für jedes Alter und alle Fitness-Stufen werden in den Stuttgarter Parks von professionellen Trainer:innen angeboten – und das komplett umsonst! Die Übersicht und die Kurszeiten findet ihr hier.

Wer sein Sport-Bedürfnis lieber etwas subtiler auslebt, kann statt zur Yogamatte und dem Volleyball auch zum Tischtennisschläger greifen. Die passenden Anlaufstellen im Kessel gibt’s hier:

Und auch für alle, die nach Feierabend noch eine ruhige Kugel schieben möchten, haben wir vorsorglich schon mal alle Boule- und Boccia-Plätze in Stuttgart rausgesucht: