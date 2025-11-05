In Stuttgart unterstützt das KiJu-Projekt Kinder krebskranker Eltern. Am 8. November können Interessierte die Arbeit der Krebsberatungsstelle hautnah erleben.
Manchmal muss Anja Feldmann einen langen Atem haben: Etwa bei dem achtjährigen Jungen, der einige Wochen regelmäßig zu ihr in die Krebsberatung Stuttgart gekommen ist. Lange hat er geschwiegen, kein Wort über die Erkrankung verloren, die ein Elternteil von ihm durchzustehen hatte. „Er hatte sich abgekapselt“, sagt Feldmann. Doch dann begann der Panzer zu bröckeln: Ausgerechnet bei einem Kampf mit Schaumstoffschlägern, den sie sich bei einem ihrer Treffen geliefert haben. „Erst hat er mich ein paar Mal um den Tisch gejagt“, erzählt Anja Feldmann. „Und dann, als wir komplett außer Puste waren, brach es aus ihm heraus: die Wut und die Sorgen, die der Krebs mit in die Familie gebracht hat.“