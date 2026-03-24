Kostenlose Mitversicherung vor dem Aus? Bis zu 2.700 Euro jährlich könnten für Ehepartner fällig werden.
24.03.2026 - 13:59 Uhr
Angesichts eines erwarteten Milliarden-Defizits in der gesetzlichen Krankenversicherung kursieren derzeit Berichte über eine weitreichende Reform der beitragsfreien Mitversicherung für Ehepartner. Laut einem Bericht des Handelsblatts, auf den sich seither zahlreiche Medien beziehen, wird in Regierungskreisen über das Ende dieses Modells für Partner mit geringem Einkommen debattiert. Offiziell bestätigt sind diese Pläne bisher nicht; Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) verwies darauf, zunächst die Ergebnisse einer unabhängigen Expertenkommission abzuwarten, die Ende März 2026 ihren Abschlussbericht vorlegen soll.