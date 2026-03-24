Angesichts eines erwarteten Milliarden-Defizits in der gesetzlichen Krankenversicherung kursieren derzeit Berichte über eine weitreichende Reform der beitragsfreien Mitversicherung für Ehepartner. Laut einem Bericht des Handelsblatts, auf den sich seither zahlreiche Medien beziehen, wird in Regierungskreisen über das Ende dieses Modells für Partner mit geringem Einkommen debattiert. Offiziell bestätigt sind diese Pläne bisher nicht; Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) verwies darauf, zunächst die Ergebnisse einer unabhängigen Expertenkommission abzuwarten, die Ende März 2026 ihren Abschlussbericht vorlegen soll.

Mögliche Kosten und Ausnahmeregelungen Den Medienberichten zufolge steht ein monatlicher Pauschalbetrag von rund 225 Euro im Raum, der sich aus 200 Euro für die Kranken- und 25 Euro für die Pflegeversicherung zusammensetzt. Für betroffene Haushalte würde dies eine jährliche Mehrbelastung von circa 2.700 Euro bedeuten. Um soziale Härten abzufedern, werden in den Berichten jedoch mögliche Ausnahmen genannt: Demnach sollen Eltern mit Kindern unter sechs Jahren sowie Personen, die pflegebedürftige Angehörige betreuen, weiterhin kostenfrei mitversichert bleiben. Die beitragsfreie Versicherung für Kinder selbst sei nach aktuellem Stand der Spekulationen nicht gefährdet.

Argumente der Debatte

Befürworter einer solchen Reform, darunter einige Wirtschaftswissenschaftler, führen an, dass die aktuelle Regelung falsche Erwerbsanreize setze und die finanzielle Stabilität der Kassen gefährde, die ab 2027 auf ein Defizit im zweistelligen Milliardenbereich zusteuern. Demgegenüber warnen Kritiker aus Gewerkschaften und Sozialverbänden vor einer massiven Belastung für Familien und einer Benachteiligung von Frauen, die oft den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit leisten. Sie betonen, dass die Mitversicherung ein Kernbestandteil des solidarischen Systems sei.

Stand des Verfahrens

Da das Bundesgesundheitsministerium die Berichte bisher weder bestätigt noch dementiert hat, bleibt die politische Umsetzung ungewiss. Die SPD-Fraktion betonte zuletzt, dass es noch keine Einigung gebe und man die Vorschläge der Finanzkommission im Gesamtzusammenhang bewerten müsse. Ein konkretes Reformpaket wird erst für den Sommer 2026 erwartet, um mögliche Änderungen zum Jahr 2027 wirksam werden zu lassen.