Unfall in Möglingen Radfahrer nach Kollision mit Autos in Lebensgefahr – Zeugen gesucht

Ein 65-jähriger Radfahrer kollidiert am Ostersonntag in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) mit zwei geparkten Autos. Der Rettungsdienst bringt den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus.