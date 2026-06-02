Kostenloses Kochprojekt für Schüler „Schlemmerbande“ startet erstmals im Schwäbischen Wald
Für Kinder, die gern kochen: Im Schwäbischen Wald startet ein kostenloses Projekt mit Profiköchen, Hofbesuchen und regionalen Lebensmitteln.
Für Kinder, die gern kochen: Im Schwäbischen Wald startet ein kostenloses Projekt mit Profiköchen, Hofbesuchen und regionalen Lebensmitteln.
Mehl an den Händen, regionale Zutaten auf dem Tisch und Profiköche an der Seite: Im Schwäbischen Wald startet im Schuljahr 2026/27 erstmals die „Schlemmerbande“. Das kostenlose Kochprojekt des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald richtet sich an Kinder, die dann in die 5. oder 6. Klasse gehen.