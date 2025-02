Für Faschingsfans werden derzeit im Kostümpalast in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) an die 1000 Pakete täglich gepackt. Welche Trends es gibt, was last minute funktioniert und wie wichtig Mottopartys sind.

Frank Ruppert 20.02.2025 - 19:00 Uhr

Hulk, Donald Trump oder doch lieber Harry Potter? Im Freiberger Kostümpalast kann man aus 8000 Produkten Verkleidungen wählen. So kurz vor Fasching herrscht in dem 1200 Quadratmeter großen Lager des Onlinehändlers Hochbetrieb. 15 Menschen sind in der Zeit vor Fasching damit beschäftigt, Bestellungen anzunehmen und Pakete zu packen.