«KPop Demon Hunters» gelingt ein kleines Streamingwunder: Woche für Woche bleibt das Interesse an der Fantasy-Animation hoch. Nun setzt sich das Werk an die Spitze aller bisherigen Netflix-Filme.
Berlin - Der Animations-Musical-Film "KPop Demon Hunters" ist jetzt laut Angaben des Streamingdienstes der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt. Seit der Veröffentlichung (20. Juni) kommt der Film, aus dem auch Deutschlands neulich gekürter offizieller Sommerhit "Golden" stammt, inzwischen auf mehr als 236 Millionen Abrufe. Netflix hat nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen Abonnenten weltweit.