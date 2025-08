Kracher aus vergangenen Tagen: So war’s bei Smashing Pumpkins in Ludwigsburg

Spätestens mit ihrem Gastauftritt in der US-Zeichentrickserie „The Simpsons“ 1995 waren die Alternative-Rocker der Smashing Pumpkins im Olymp der Popkultur angekommen: In Folge 152 besucht der schmerbäuchige Glatzkopf Homer Simpson ein Festival namens Hullabalooza, wo die Smashing Pumpkins ihre düstere Gitarren-Wucht zelebrieren. Die selbstironische Episode verdeutlicht, welchen Nimbus die 1988 vom Gitarristen und Sänger Billy Corgan, dem Gitarristen James Iha, der Bassistin D’arcy Wretzky und Drummer Jimmy Chamberlin in Chicago gegründete Band damals genoss. 1995 erntete deren Doppelalbum „Mellon Collie and the Infinite Sadness“ Begeisterungsstürme bei Fans und Presse - gut ein Jahr nach Kurt Cobains Suizid, der ähnlich wie die Smashing Pumpkins mit seiner Band Nirvana den Ennui und diffuse Ängste der Generation X besungen hatte.

Ein zwiespältiges, bittersüßes Vergnügen

Als Billy Corgan mit Jimmy Chamberlin, James Iha und den wesentlich jüngeren Tourmusikern Kiki Wong (Gitarre) und Jack Bates (Bass) am Sonntagabend die Open-Air-Bühne im Innenhof der Ludwigsburger Residenz betritt, ist all das längst Historie. Im Jahr 2000 hatte sich die Band aufgelöst, in den Jahren der Trennung machte besonders Billy Corgan mit schillerndem Verhalten von sich reden. Mit seiner Liebe zum Wrestling etwa, die er mit Donald Trump und dem kürzlich verstorbenen Hulk Hogan teilt. Mit Interviews für das Online-Portal „Infowars“ des Alt-Right-Verschwörungstheoretikers Alex Jones, zuletzt wieder positiver mit seinem Podcast „The Magnificent Others“, wo er in sensiblen Dialogen andere Popkultur-Größen strahlen lässt.

Mit diesen Eckpunkten im Hinterkopf ist das erste von drei Deutschlandkonzerten im Rahmen der Aghori-Tour ein zwiespältiges, bittersüßes Vergnügen. Wie ein Heavy-Metal-Priester nimmt Corgan in schwarz-weißer Soutane die Bühnenmitte ein, James Iha hält sich rechts von ihm vornehm zurück, gestaltet dafür die freundlichen Ansagen zwischen den Songs, während Jimmy Chamberlin extrem fokussiert den unverwechselbaren Herzschlag der Pumpkins-Songs an den Drums beisteuert. Kiki Wong und Jack Bates halten mit und stützen den in den ersten Minutenmelodischen, zu hart verlärmten, kurz darauf gut abgemischten Sound. Nur frei schwimmen können sie sich in dieser Konstellation nicht.

Nur wenig aus dem jüngsten Album

Anstatt das vor einem Jahr erschienene Album „Aghori Mori Mei“ zu präsentieren, spielt die Band in der Mehrzahl ikonische Kracher aus der Zeit vor der Trennung. Darunter die verzweifelt tobende Hymne „Bullet with Butterfly Wings“, deren berühmte Verse „Despite all my Rage/ I am still just a Rat in Cage“ („Trotz all meiner Wut/ bin ich nur eine Ratte im Käfig“) aus dem Mund des reifen, teils umstrittenen Sängers Billy Corgan anders klingen als in den Neunzigern; nicht mehr nach dem Aufbäumen eines Teenagers gegen erwachsene, regulierende Autoritäten, sondern wie hilfloser Frust angesichts ominöser Mächte. Was Corgan heute tatsächlich über die alten Stücke denkt, lässt sich nur mutmaßen.

Songs wie das von Chamberlins hyperaktivem Puckern getriebene, elegische Memento Mori „1979“ oder das mit Glockenschlägen und Streichern unterfütterte „Disarm“ sind inhaltlich unverfänglicher und erschüttern noch immer mit ihrer emotionalen Tiefe und musikalischen Schönheit, während „Zero“, „Heavy Metal Machine“ oder das starke „Edin“ mit schwerer Gitarrenlast und Chamberlins grandioser Rhythmik hypnotische Sogkraft entwickeln. Dreißig Jahre konnten der Musik der Smashing Pumpkins nichts anhaben. Nur die Welt, in der sie bis heute wirkt, ist eine andere.

Setlist

1. Glass Theme

2. Heavy Metal Machine

3. Where Boys Fear to Tread

4. Pentagrams

5. Today

6. Bullet With Butterfly Wings

7. Muzzle

8. 1979

9. Edin

10. Porcelina of the Vast Oceans

11. Sighommi

12. Mayonaise

13. Take My Breath Away (Berlin Cover)

14. 999

15. Disarm

16. Tonight, Tonight

17. Cherub Rock

18. Jellybelly

19. If There Is a God

20. Bodies

21. Ava Adore

22. Stand Inside Your Love

23. Zero

24. The Everlasting Gaze