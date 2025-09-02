Der Herbstmarkt in den Kräuterterrassen in Kaisersbach steigt am 14. September mit Führungen und vielen Infos. Was ist alles geboten?

Sie duften, sie schmecken und sind gut für die Gesundheit: Was Kräuter so alles können, das kann man in den Kräuterterrassen in Kaisersbach erfahren. Und die grünen Helfer können leicht in den Alltag integriert werden, damit man von ihren Kräften profitieren kann. Blähungen und Sodbrennen verhindern oder die Vitalität fördern – das alles geht mit Kräutern, sie stecken voller Vitamine und Mineralstoffe und haben durch ihre ätherischen Öle Einfluss auf die Gesundheit.

Die Kaisersbacher Kräuterterrassen sind ein Schaugarten mit rund 270 verschiedenen Kräutern. Unterteilt in mehr als 20 Beete, geordnet nach Themen wie Deko-, Tee-, Färbe-, Schönheits- sowie Heilkräuter, sind die Pflanzen für verschiedene Bereiche zu erleben. Auf der jeweiligen Beschilderung ist eine Kurzbeschreibung über die Anwendung zu erfahren.

Minze ist auch im Schaugarten zu entdecken. Foto: Archiv

Unter dem Titel „Kunst und Kräuter“ laden die Kaisersbacher Kräuterterrassen nun zum Herbstmarkt am Sonntag, 14. September, von 11 bis 17 Uhr ein. Neben Führungen durch den Kräutergarten stellen zahlreiche Künstler ihre Werke aus. Der Imkereiverein Welzheim ist mit einem Infostand dabei, wie auch die Hospizgruppe Sternentraum aus Backnang. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die rund einstündigen Führungen durch den Kräutergarten finden um 11.30 Uhr und um 14 Uhr durch eine Kräuter-Pädagogin statt, die Kosten pro Person betragen 5 Euro. Kinder bis zwölf Jahre sind frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Künstler und Kunsthandwerker präsentieren ihre Arbeit

Außerdem präsentieren von 11 bis 17 Uhr verschiedene Künstler und Kunsthandwerker ihre Arbeiten. Sie reichen von handgefertigtem Schmuck (LunaMoona, Aspach), über Bastelarbeiten aus getrockneten Pflanzen (Diana Aichele, Sechselberg), Skulpturen/Kunstobjekte (Ute Palmer, Remshalden), Deko für Haus und Garten aus Beton (Ralf Müller, Gschwend), handgefertigte Besen und Pinsel (R. Rottenbiller, Fichtenberg), Bastelarbeiten, Handarbeiten, Marmelade (Jessica Grötzinger, Kaisersbach), Kräutermischungen, Pesto, Öle, Essig (Nicole Müller, Westhausen), Handarbeitsartikel (Naemi und Asaria Küsel), Holzarbeiten/Dekoartikel aus Holz (Jürgen Metzger, Waiblingen-Bittenfeld), Dekoartikel (Nadine Schmeisser, Cronhütte) bis zu Tonartikel für Haus und Garten/Kalligrafie (Friederike Gaibler-von dem Bussche). Auch gibt es Produkte aus dem Kräutergarten der Kräuterterrassen Kaisersbach.

Kulinarisches ist gegen Spende geboten wie hausgemachter Hefezopf mit Butter und Honig oder Marmelade, Bauernbrot mit Kräuterquark und diversen Aufstrichen, Schnittlauchbrot, heiße Saitenwürstle mit Senf und Brot. Der Zutritt ist kostenfrei. Das Bestreben des Kräutergarten-Teams ist es, altes Wissen weiterzugeben und die Besucher für die Heilkraft der Kräuter zu sensibilisieren.

Parkmöglichkeiten gibt es sonntags auch auf dem Betriebsgelände der Firma Eugen Fahrion, Forststraße 54, und der Firma Fuchs Torbau, Lichtestraße 4. Geöffnet ist der Kräutergarten noch bis 31. Oktober. Infos unter www.kaisersbacher-kraeuterterrasse.de.