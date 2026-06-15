Kraftwerk Altbach Besondere Bautechnik für neuen Turm: „Der Beton darf nicht trocknen“
Mit dem „Fuel Switch“ von Kohle auf Gas und später auf Wasserstoff treibt die EnBW die Energiewende voran. 2027 soll die neue Anlage in Betrieb gehen.
Mit dem „Fuel Switch“ von Kohle auf Gas und später auf Wasserstoff treibt die EnBW die Energiewende voran. 2027 soll die neue Anlage in Betrieb gehen.
Die Kohleberge auf dem Gelände des Kraftwerks Altbach/Deizisau liegen noch. Doch die Tage der Energieversorgung aus Kohle sind gezählt. Im Frühjahr 2023 haben die Arbeiten am Standort für den sogenannten Fuel Switch von Kohle auf Gas begonnen. „Die moderne Gas- und Dampfturbinenanlage senkt die CO₂-Emissionen schon im ersten Schritt um mehr als die Hälfte“, sagt Anja Leipold, Pressesprecherin bei der EnBW. Perspektivisch soll die Anlage mit Wasserstoff komplett klimaneutral betrieben werden.