Auch der Cleebronner Erlebnispark Tripsdrill baut seinen Übernachtungsbereich aus. Anders als im Europa-Park wird es aber keine Hotel-Giganten geben.
10.10.2025 - 15:00 Uhr
Am langen Arm eines 300-Tonnen-Geländehydraulikkrans baumelt das Außenbecken vom Parkplatz zur Baustelle herüber. Dabei muss sich das schwere Baufahrzeug ganz schön strecken, denn das Kunststoffbassin mit Platz für 35 Badewannenladungen Wasser muss über einen weiteren Baukran gehoben werden, ehe es vorsichtig im Bauloch abgesetzt wird. Seit April wird in Tripsdrill gebaut. Jetzt hat das Familienunternehmen die erste Etappe des Projekts abgeschlossen, das als größtes in der fast 100-jährigen Geschichte des bei Cleebronn beheimateten Erlebnis- und Wildparks gilt.