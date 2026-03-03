Krankenhaus Leonberg „Die Mütter werden regelrecht vertrieben“
Nach dem plötzlichen Aus für die Geburtshilfe im Leonberger Krankenhaus hagelt es weiter heftige Kritik. Besonders beklagt wird der Vertrauensverlust.
Wenn die Geburtshilfe im Krankenhaus Leonberg zum 1. April geschlossen wird, dann gibt es für Hans Dieter Scheerer vor allem eine Konsequenz: „Die Mütter werden förmlich aus dem Kreis getrieben.“ Denn dass die Mehrzahl der Gebärenden aus dem Raum Leonberg sich dann vornehmlich an Stuttgarter Kliniken wenden und weniger an die einzig verbleibende Geburtshilfe in Böblingen, liegt für den FDP-Landtagsabgeordneten auf der Hand. „Gerade die Geburtshilfe steht wie kaum ein anderer Bereich für wohnortnahe Daseinsvorsorge.“