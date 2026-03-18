Der Darmspezialist Wolfgang Heinz spricht mit dem Chef der Bauchchirurgie, Wolfgang Steurer, über Heilungsmöglichkeiten bei Darmkrebs. Für Heinz ist es eine Rückkehr.
18.03.2026 - 05:33 Uhr
Wenn am Mittwoch, 25. März, der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie im Leonberger Krankenhaus über die Prävention und Heilung von Darmkrebs informiert, so ist das für Wolfgang Heinz auch eine Rückkehr: 2014 hatte er das Leonberger Krankenhaus in gleicher Position nach fünf Jahren verlassen – auch unter dem Eindruck des sich schon seinerzeit deutlich abzeichnenden Zentralisierungs- und Sparkurses.