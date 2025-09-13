Krankenhaus Leonberg Vom schweren Kampf um die Zukunft einer Klinik
Die CDU schlägt vor, die Stadt Leonberg solle das Gebäude vom Kreis übernehmen. Einen Fall für die künftige Stadtspitze, meint unser Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski
Mit dem Ende der Sommerferien geht der Kampf um das höchste Amt bei der Stadt Leonberg in die entscheidende Phase. Schon am Montag, 15. September, 19 Uhr, diskutieren die drei aussichtsreichen Bewerber auf Einladung unserer Zeitung in der Stadthalle über die Themen Verkehr, Stadtentwicklung, Führungskultur und Krankenhaus.