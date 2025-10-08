Krankenhausreform Die Ausdünnung der Kliniklandschaft kommt – mit oder ohne Reform
Es ist gut, dass die neue Gesundheitsministerin den Wesenskern der Lauterbach-Reform nicht angreift, meint Berlin-Korrespondent Norbert Wallet.
Bei all dem interessengeleiteten Lärm, der den Bemühungen um eine Krankenhausreform immer entgegengeschlagen ist, sollte eines niemals aus dem Blick geraten: Die Ergebnisse des deutschen Gesundheitssystems sind zu schlecht, seine Kosten zu hoch und der Mangel an Fachpersonal drückend. Niemand kann den Reformbedarf leugnen.