Die Techniker Krankenkasse rechnet mit einem Anstieg des Zusatzbeitrags auf über 3 Prozent. Das gescheiterte Sparpaket und fehlende Rücklagen sorgen für finanzielle Engpässe.
09.12.2025 - 08:29 Uhr
Die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen müssen sich offenbar erneut auf steigende Beiträge einstellen. Der Chef der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas, rechnet bereits für Anfang 2026 mit höheren Kosten und widerspricht damit allen Versprechen der Bundesregierung auf stabile Krankenkassenbeiträge.