Krankenversicherung Die Rückkehr der Praxisgebühr wäre eine riesige Dummheit
Bezahlen bei jedem Arztbesuch – dieser Vorschlag der Arbeitgeberverbände ist und bleibt untauglich, meint Norbert Wallet.
Es ist klar, dass der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Reformen ins Haus stehen. Die Beiträge belasten die Bürger immer mehr und sind als Bestandteil der Lohnnebenkosten eine Bürde für die nach Wachstumspfaden suchende Volkswirtschaft. Insofern sind alle Reformvorschläge willkommen, auch solche, die auf den ersten Blick abwegig erscheinen.
