Die Krebsdiagnose meistert Nayif Ekinci tapfer. Doch Komplikationen und Nebenwirkungen lassen ihn verzweifeln – eine genetische Störung führt dazu, dass immer neue Tumore wachsen.
Es sollte ein schöner Nachmittag mit den Kindern auf dem Spielplatz werden, noch ein bisschen Toben an der frischen Luft. Doch plötzlich bekommt Nayif Ekinci Bauchschmerzen – aus dem Nichts und ziemlich heftig. Der Familienvater aus Kernen im Remstal denkt sich erst mal nichts dabei, schließlich hat er sonst keine Symptome. Auch als noch Durchfall und Erbrechen dazukommen, bleibt der gelernte Altenpfleger ruhig. „Ich dachte an einen unangenehmen, aber harmlosen Magen-Darm-Virus und habe das Wochenende durchgestanden, in der Hoffnung, dass es am Montag wieder gut sein würde.“