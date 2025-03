Die Sorge unter Gläubigen ist weiter groß: Seit vier Wochen liegt Papst Franziskus mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. So lange blieb er dem Vatikan noch nie fern.

dpa 14.03.2025 - 08:47 Uhr

Rom - Papst Franziskus wird seit vier Wochen im Krankenhaus behandelt. Die 28. Nacht in der Gemelli-Klinik in Rom verlief nach Angaben des Vatikans für den 88-Jährigen ohne zusätzliche Komplikationen. "Der Papst hat eine ruhige Nacht verbracht", hieß es am Morgen in einer Mitteilung. Weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand machte der Vatikan zunächst nicht.