Die Krankheit Mpox ist in Deutschland selten. Die Variante Klade Ib sorgte vergangenes Jahr allerdings für Aufruhr. Wie Experten den ersten Berliner Fall einordnen und wie es bundesweit aussieht.
Berlin - Erstmals ist in Berlin ein Mpox-Fall der Variante Klade Ib nachgewiesen worden. Mpox ist eine seltene Erkrankung und wird durch engen Körperkontakt übertragen, vor allem beim Sex. Der Mann sei zwischen 35 und 40 Jahre alt und am 8. Dezember an Fieber, dem typischen Hautausschlag und Lymphknotenschwellungen erkrankt, wie das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) mitteilt.