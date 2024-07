WHO-Vertreter „extrem besorgt“ über Polio-Risiko in Gaza

Kinderlähmung kann mit Impfungen bekämpft werden. Doch im Gazastreifen liegt das Gesundheitssystem in Trümmern. Dazu kommen schwerwiegende Hygiene-Probleme.

red/dpa 23.07.2024 - 13:22 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer sehr großen Polio-Gefahr im Gazastreifen. „Ich bin extrem besorgt, dass es in Gaza zu einem Ausbruch kommen könnte“, sagte WHO-Vertreter Ayadil Saparbekov in Jerusalem.