Ein größerer Chikungunya-Ausbruch auf Kuba sorgt für mehr importierte Fälle in Deutschland. Das Robert Koch-Institut hat für Reisende vor allem zwei Tipps parat.
Berlin/Havanna - Auf Kuba gibt es derzeit einen größeren Ausbruch des Chikungunya-Fiebers. Nachdem in den vergangenen fünf Jahren keine Infektionen gemeldet worden waren, würden nun wieder hohe Fallzahlen registriert, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem "Epidemiologischen Bulletin" unter Berufung auf Angaben des kubanischen Gesundheitsministeriums und der Pan-Amerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO).